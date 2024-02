Douglas Luiz é um dos principais jogadores do Aston Villa, da Inglaterra - Paul ELLIS / AFP

Publicado 24/02/2024 14:07 | Atualizado 24/02/2024 14:11

Inglaterra - Douglas Luiz segue pedindo passagem na seleção brasileira. Neste sábado, 24, o volante teve mais uma boa atuação e marcou duas vezes na vitória do Aston Villa sobre o Nottingham Forest por 4 a 2 no Villa Park, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

O volante brasileiro, que é cria das categorias de base do Vasco, soma dez gols e sete assistências em 37 jogos na atual temporada. Os bons números, além das atuações de destaque, são fundamentais para o Aston Villa, que hoje tem 52 pontos e ocupa a quarta colocação do Inglês.

Em meio a isso, Dorival Júnior cumpre agenda de compromissos na Europa. O técnico da seleção brasileira está no Velho Continente desde o dia 10 de fevereiro para assistir a jogos, visitar os centros de treinamentos dos clubes e conversar com os jogadores.