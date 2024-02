Raphinha celebra gol marcado na vitória do Barcelona - LLUIS GENE / AFP

Raphinha celebra gol marcado na vitória do BarcelonaLLUIS GENE / AFP

Publicado 24/02/2024 14:47 | Atualizado 24/02/2024 14:47

Espanha - O Barcelona venceu o Getafe por 4 a 0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, na tarde deste sábado, 24, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do dia foram marcados por Raphinha, que ainda deu uma assistência, João Félix, Frenkie De Jong e Fermín López.

Com o resultado, o Barça chegou aos 57 pontos e assumiu provisoriamente o segundo lugar da competição. O atual líder, Real Madrid, soma 62 pontos e ainda jogará na rodada.

O Girona, por sua vez, soma 56 pontos e caiu para a terceira colocação. No entanto, como ainda joga na rodada, pode recuperar a vice-liderança. A equipe tem compromisso na segunda, às 17h (de Brasília), contra o Rayo Vallecano.

AGENDA

O Barcelona volta a campo no próximo domingo, 3, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Athletic Bilbao no Estádio San Mamés. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.