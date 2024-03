Josep Alcácer, técnico da LDU, em coletiva nesta terça-feira (27) - Divulgação/LDU

Josep Alcácer, técnico da LDU, em coletiva nesta terça-feira (27)Divulgação/LDU

Publicado 01/03/2024 11:40

Rio - Após ser vice-campeão da Recopa para o Fluminense, ao ser derrotado por 2 a 0, na noite da última quinta-feira (29), no Maracanã , o treinador da LDU, Josep Alcácer, elogiou o elenco tricolor. Na coletiva após o duelo, o espanhol admitiu que as substituições feitas por Fernando Diniz na segunda etapa foram fundamentais para o resultado e o título do Flu.

"Primeiramente, felicitar ao Fluminense pelo título, fez uma grande partida. Estou orgulhoso e decepcionado. Frustrado por não conseguir levar a Recopa até Quito. Foi uma partida difícil, tivemos um grande rival. Lutamos até o final. Foram jogos intensos. Começamos melhor o segundo tempo, mas com o potencial que tem, as substituições que tem, eles encontraram o gol. Repito, estou orgulhoso pelos jogadores. Lutaremos para colocar a Liga onde deve estar", declarou o treinador.

No comando da LDU desde o início de janeiro, Josep Alcácer ressaltou que o jogo da última quinta-feira foi apenas a sua segunda partida oficial à frente do time, as duas contra o Fluminense, e elogiou o desempenho da equipe no duelo, mas lamentou a falta de capricho nas finalizações.

"É difícil de encontrar um contexto. Estamos falando de uma equipe que joga futebol como um dos melhores do mundo. Foi até a final do Mundial de Clubes contra o Manchester City. Mas conseguimos criar situações de perigo. Tivemos um grande desempenho defensivo, mas faltou finalizar melhor em algumas ocasiões. Merecíamos um melhor resultado", lamentou o técnico.

"Minhas duas primeiras partidas foram finais contra a melhor equipe da América do Sul. Temos que encarar o futuro, agradecer o apoio que os torcedores. Vamos ter um grande ano", finalizou.

Com o adiamento do início do Campeonato Equatoriano, devido aos acontecimentos que assolam o país, a LDU disputou apenas amistosos em 2024, antes de enfrentar o Fluminense. É a primeira vez que a equipe é vice de uma competição internacional. Antes, foi campeã da Libertadores, em 2008, e da Sul-Americana, em 2009, ambos em cima do Fluminense.