Momento da mordida de Igor Severino em André Mascote, no segundo round da luta de UFC do peso-mosca - Reprodução de vídeo

Publicado 24/03/2024 10:34

A luta entre dois lutadores brasileiros no card preliminar do UFC em Las Vegas, no sábado (23), terminou de maneira bizarra, com a desclassificação de Igor Severino, que deu uma mordida no braço do adversário André "Mascote" Lima. Era a estreia dos dois no peso-mosca e, para Severino, foi também a despedida, já que acabou demitido.



O UFC anunciou a decisão na madrugada de domingo e ainda garantiu um bônus de 50 mil dólares (cerca de R$ 250 mil) a André Mascote.



"Não sei o motivo, a luta estava muito boa. Já esperava que ele seria agressivo, veio para cima de mim e acabou que me deu uma queda. Eu estava defendendo e senti uma dor. Achei que a grade tinha entrado no meu braço", afirmou André Mascote, que celebrou a primeira vitória no UFC.



A mordida no braço aconteceu durante o segundo round da luta preliminar do card Ribas x Namajunas. O árbitro Chris Tognoni viu a mordida e consultou as equipes médicas e a comissão atlética antes de tomar a decisão pela desclassificação.



Igor Severino é ex-campeão do Junhle Fight e conseguiu a vaga no UFC em setembro, ao vencer o também brasileiro Jonatha Silva no Contender Series. O lutador paraense estava invicto em oito lutas profissionais de MMA.