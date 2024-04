Mãozinha teve 17 pontos, nove rebotes e um toco na noite de sexta-feira (5) - AFP

Publicado 06/04/2024 13:30

Estados Unidos - Camisa 25 do Memphis Grizzlies, o brasileiro João Marcello Cardoso Pereira, o Mãozinha, brilhou mais uma vez na NBA. Na última sexta-feira (5), ele teve 17 pontos, nove rebotes e um toco na vitória sobre o Detroit Pistons, por 108 a 90.

Ele foi o cestinha da equipe, empatado com Trey Jemison. Essa é a terceira vitória consecutiva dos Grizzlies, que vinha de uma sequência de derrotas. O ala-pivô tem mostrado potencial para permanecer na liga após o término dos dois contratos de dez dias consecutivos com a franquia.

Mãozinha foi contratado como parte da estratégia de recuperação do time em um momento difícil na temporada. O Grizzlies sofre com vários jogadores lesionados e ocupa a 13ª posição da Conferência Oeste, com somente 27 vitórias em 77 jogos.