Luis Enrique e Xavi duelam nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Liga dos CampeõesDivulgação / PSG

Publicado 09/04/2024 16:00

França - Ex-técnico do Barcelona e atual comandante do PSG, Luis Enrique provocou Xavi, treinador do time catalão, antes do confronto das duas equipes nas quartas de final da Liga dos Campeões. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (9), ele afirmou que representa melhor o clube espanhol.

"Eu represento melhor o estilo do Barcelona. A posse de bola, os gols, a pressão, os títulos... alguns até podem pensar diferente, mas sou um melhor representante do que ele. Conheço bem o clube, mas não sei se será uma vantagem. Será com certeza uma grande experiência a nível emotivo", declarou Luis Enrique.

Ele era o técnico do Barcelona no título da Liga dos Campeões 2014/15, com Messi, Suárez, Neymar e, inclusive, o próprio Xavi. Quanto ao duelo desta quarta-feira (10), Luis Enrique passou a responsabilidade para o time catalão.

"Alguns pensarão uma coisa, outros pensarão diferente. Eu prefiro pensar que não somos favoritos, e prefiro que vocês pensem que vamos chegar como azarões. Ninguém pode pensar que o Barça é débil. É um time forte, com boa dinâmica ofensiva e bons jogadores", ponderou.

"Espero que a nossa torcida esqueça a pressão. Desde o princípio, falei que existia responsabilidade, mas temos muita vontade de jogar contra este grande Barça", finalizou".

Barcelona e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na França. A partida de volta será na próxima semana, no Olímpico de Montjuïc.