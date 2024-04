Julian Nagelsmann - AFP

Julian NagelsmannAFP

Publicado 19/04/2024 12:30 | Atualizado 19/04/2024 12:30

Alemanha - O técnico Julian Nagelsmann, da seleção da Alemanha, estendeu nesta sexta-feira o seu contrato por dois anos, garantindo sua presença no comando da equipe nacional até a Copa do Mundo de 2026. Com o acerto, o treinador descartou retornar ao Bayern de Munique, que busca um técnico para a próxima temporada europeia.

LEIA MAIS: Santos negocia com ex-atacante de Flamengo e Fluminense



Nagelsmann era o favorito para assumir o Bayern após a decisão de Xabi Alonso de permanecer no surpreendente Bayer Leverkusen, que faturou o título alemão desta temporada. O time de Munique busca um novo treinador após decidir encerrar o vínculo com Thomas Tuchel no final desta temporada. Nagelsmann era o favorito para assumir o Bayern após a decisão de Xabi Alonso de permanecer no surpreendente Bayer Leverkusen, que faturou o título alemão desta temporada. O time de Munique busca um novo treinador após decidir encerrar o vínculo com Thomas Tuchel no final desta temporada.

LEIA MAIS: São Paulo acerta com argentino campeão da Sul-Americana



A federação alemã de futebol anunciou que o seu conselho fiscal e seu conselho de gestão decidiram por unanimidade manter Nagelsmann no comando da seleção nacional após o Eurocopa deste ano. A princípio, o vínculo do treinador com a equipe nacional se encerraria ao fim da competição continental. A federação alemã de futebol anunciou que o seu conselho fiscal e seu conselho de gestão decidiram por unanimidade manter Nagelsmann no comando da seleção nacional após o Eurocopa deste ano. A princípio, o vínculo do treinador com a equipe nacional se encerraria ao fim da competição continental.