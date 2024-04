Casemiro demonstrou grande carinho pelo técnico Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 19/04/2024 12:42

Ídolo do Real Madrid, Casemiro revelou um bastidor de sua saída para o Manchester United que quase o fez mudar de ideia. O volante brasileiro contou ao programa de TV espanhol 'El Chiringuito de Jugones' que ficou balançado com a reação do técnico Carlo Ancelotti, que chorou e pediu para que ele não fosse embora.

"Só tive dúvidas uma vez de trocar o Real Madrid pelo Manchester United. Era uma sexta-feira e já estava tudo certo, só faltava assinar. Fui falar com Ancelotti, que já sabia que eu estava saindo. Entrei no escritório, ele se virou e estava chorando. Carlo me disse que não queria que eu fosse embora, que ele me amava muito. Mas já tinha dado a minha palavra ao United", contou.



Em agosto de 2022, Casemiro deixou o Real Madrid após nove temporadas, com 336 partidas e 18 títulos, para assinar com o Manchester United até 2026. Ele voltou a explicar o motivo para a mudança aos 30 anos.



"Decidi sair um pouco depois de vencer a Liga dos Campeões. Vi que minha passagem pelo Madrid havia acabado, estava em boa idade para sair, queria continuar crescendo. Eu tinha ganhado tudo. Queria coisas novas. Eles não me deixaram sair tão facilmente, mas eu queria aprender um novo idioma, jogar em outra liga", disse o volante.



A transação entre os clubes, segundo a imprensa europeia, seria de 60 milhões de libras (R$ 368 milhões à época), com a possibilidade dos espanhóis receberem mais 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) em bônus.