Flamengo lançou nova coleção - Divulgação / NTK Grupo Têxtil

Flamengo lançou nova coleçãoDivulgação / NTK Grupo Têxtil

Publicado 23/04/2024 12:15

Rio - O Flamengo lançou, na manhã desta terça-feira, dia 23, mais uma coleção para os torcedores, promovendo a conexão entre o estilo streetwear da icônica marca norte-americana Starter com o tradicional vermelho e preto do clube. Os novos produtos já estão disponíveis nas lojas oficiais do Flamengo, espalhadas por todo o país.

LEIA MAIS: Fla tenta equilibrar necessidade de poupar com busca por pontos na Bolívia



São dezenas de novas peças para o público feminino, masculino e juvenil, entre camisas, regatas, croppeds, bermudas, calças, casacos e acessórios, incluindo bonés, buckets e shoulder bags. A coleção apresenta ainda uma opção de jersey, categoria popular entre os esportes americanos. São dezenas de novas peças para o público feminino, masculino e juvenil, entre camisas, regatas, croppeds, bermudas, calças, casacos e acessórios, incluindo bonés, buckets e shoulder bags. A coleção apresenta ainda uma opção de jersey, categoria popular entre os esportes americanos.

LEIA MAIS: Resultado de efeito suspensivo de Gabigol só deverá sair na virada do mês



Os tons dos itens são uma verdadeira imersão no conceito rubro-negro, com peças pensadas para levar ao torcedor muito conforto, estilo e qualidade. O lançamento é a terceira coleção fruto da collab entre Starter e Flamengo, parceria iniciada em maio de 2023. Os tons dos itens são uma verdadeira imersão no conceito rubro-negro, com peças pensadas para levar ao torcedor muito conforto, estilo e qualidade. O lançamento é a terceira coleção fruto da collab entre Starter e Flamengo, parceria iniciada em maio de 2023.