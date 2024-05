João Chianca, o Chumbinho - Thiago Diz/World Surf League

Publicado 03/05/2024 16:45

Rio - João Chianca voltou a competir no surfe. Após se recuperar de um grave acidente no Havaí, em dezembro, o número quatro do mundo no ano passado avançou às quartas de final do Challenger Series, nas águas de Gold Coast, na Austrália. A competição serve de acesso à elite do surfe mundial — mas Chumbinho tem a vaga garantida em 2025 por decisão da WSL (a organizadora do campeonato).

Chumbinho venceu a segunda bateria, com o somatório de 12,67 pontos, e superou o rival francês Tiago Carrique, com 6,06. Na próxima fase, João Chianca vai encarar Josh Burke, de Barbados, que eliminou o também brasileiro Deivid Silva por 9,34, a 7,44. Já Samuel Pupo e Ian Gouveia também garantiram vaga nas quartas de final após eliminarem Jacob Willcox e Alejo Muniz, respectivamente.

O Challenger Series, em Gold Coast, na Austrália, marcou o retorno de João Chianca no surfe. O brasileiro ficou cinco meses se recuperando do acidente sofrido em uma sessão de treinos em Pipeline, no Havaí, em dezembro, onde chegou a ficar desacordado debaixo d'água por três minutos. Por conta do acidente, ele não disputou a WSL, a elite do surfe mundial, em 2024.

Quarto colocado no mundial do ano passado, João Chianca garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O brasileiro agora luta para recuperar o ritmo de competição para chegar bem nas Olimpíadas. Ele representará o Brasil ao lado de Filipe Toledo, atual bicampeão mundial — e que também não disputou a WSL em 2024 para tratar a saúde mental — e Gabriel Medina, vencedor do ISA Games, em Porto Rico.