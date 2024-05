Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / Instagram

Publicado 14/05/2024 11:16

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, completou 24 anos nesta terça-feira. Para comemorar, a canadense publicou um novo ensaio sensual, fazendo a alegria dos seus seguidores nas redes sociais. No título, ela deixou uma mensagem provocante: "uma série de fotos do tesouro nacional do Canadá".

"Você é a melhor, FANTÁSTICA, tenha um bom resto de dia", "És tão incrível", "Tão linda", "Essa cor te deixa linda como ninguém", "Tem certeza que se eu procurar anjo no dicionário não vou encontrar uma foto tua?", foram alguns dos comentários.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,6 milhões de seguidores no Instagram.