Bronny James ao lado de seu pai, LeBron James, astro do Los Angeles LakersGetty Images

Publicado 14/05/2024 13:18

Rio - Bronny James foi liberado para jogar na NBA. O primogênito de LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, recebeu autorização médica da liga norte-americana de basquete para participar do recrutamento deste ano. Há dez meses, o jovem sofreu uma parada cardíaca durante um treinamento na universidade.

Por conta da parada cardíaca, Bronny James perdeu os primeiros jogos da temporada universitária com a USC (Universidade do Sul da Califórnia). O jovem, de 19 anos, vai participar na próxima semana dos eventos pré-recrutamento, de acordo com informações da "ESPN".

A NBA vai informar as franquias que Bronny James foi aprovado nos exames dos médicos da liga. O jovem tem até o dia 29 de maio para definir se participará do processo de recrutamento ou se continua mais um ano no basquete universitário. A decisão pode mudar também o futuro de LeBron James.

O astro, de 39 anos, não esconde o desejo de jogar ao lado do filho. Ele tem a opção de deixar o contrato atual ou cumprir o último ano com o Los Angeles Lakers. Porém, para conseguir ter pai e filho juntos, a franquia interessada teria que assumir o valor de US$ 51,4 milhões de dólares (R$ 263,9 milhões na cotação atual) do último ano do vínculo de LeBron James, o que parece improvável.

LeBron James ainda não decidiu o futuro, mas a maior chance é que permaneça no Los Angeles Lakers na temporada de 2024/25, mesmo que seu filho vá para outra franquia. Embora a aposentadoria esteja próxima, ela ainda não é garantida pelo menos para os próximos dois anos. Em 2025, o astro ficará livre no mercado e poderá escolher jogar na franquia que recrutar Bronny.