Rio - Após anunciar o fim do seu ciclo no PSG, o atacante Kylian Mbappé, de 25 anos, aguarda seus últimos dias de contrato para se oficializado pelo Real Madrid. Porém, o presidente La Liga, Javier Tebas, passou à frente do clube espanhol e do francês para "anunciar" o acordo entre as partes.

"O Real Madrid e o Mbappé se acertaram por cinco temporadas. Então, ele terá cinco oportunidades de vencer a Liga dos Campeões. É um dos melhores jogadores do mundo. Lá também estão Vinicius [Jr] e Bellingham, o Real terá um grande elenco. Claro que isso não é garantia de ganhar campeonatos", afirmou em entrevista ao portal "Olé".



Mbappé iniciou sua trajetória no futebol defendendo o Monaco, da França. Ele se transferiu para o PSG em 2017. Em Paris, o atacante conquistou seis títulos do Campeonato Francês e foi vice-campeão da Liga dos Campeões em 2020. Pela sua seleção, Mbappé conquistou a Copa de 2018.



O Real Madrid irá encarar o Borussia Dortmund no próximo dia 1º, em Wembley, em busca do 15º título da Liga dos Campeões. O PSG foi eliminado pelo clube alemão na semifinal da competição.