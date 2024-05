Kylian Mbappéestá de saída do PSG e destino deve ser o Real Madrid - AFP

Publicado 20/05/2024 13:05

Mbappé não disputou jogos fora de casa pelo PSG desde que anunciou a saída do clube e não tem presença garantida na final da Copa da França, no sábado (25), contra o Lyon. O técnico do clube, Luis Enrique mostrou-se incomodado ao responder a uma pergunta sobre a presença do atacante.

"Durante a semana poderemos ver quem está mais preparado, quem está com mais vontade, quem tem intenção de jogar. Conto com todos os jogadores. Alguns jogarão, alguns ficarão fora da lista", afirmou.

Ao citar "quem tem intenção de jogar", Luis Enrique mandou um recado claro a Mbappé, que durante toda a temporada recebeu críticas indiretas e às vezes diretas por seu comportamento. O atacante também não escondeu a insatisfação com o treinador que o deixou no banco e o substituiu em algumas partidas.

A versão oficial do clube é de que Mbappé está com uma lesão, mas sem detalhar o problema. Além disso, a imprensa francesa divulgou que ele teve uma ríspida discussão com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, após o anúncio da saída e antes do jogo contra o Toulouse, na última vez em que o jogador esteve em campo.