Publicado 22/05/2024 12:32 | Atualizado 22/05/2024 12:33

Rio - Ídolo do Flamengo, Diego Ribas, de 39 anos, atuou em clubes importantes do futebol europeu como Atlético de Madrid, Porto e Juventus. Com uma longa estrada no futebol, enfrentou muitos marcadores, porém, na opinião dele, um jogador do Vasco foi o mais irritante que encarou na carreira.

Medel em ação pelo Vasco

"Aquele que está no Vasco agora, volantezinho que jogava no Sevilla na época. O Medel. Chato pra caramba", afirmou Diego em entrevista ao ex-BBB Fred, do Desimpedidos, para a dinâmica "Fala 12".

Gary Medel, de 36 anos, chegou ao Cruz-Maltino no ano passado, após a aposentadoria de Diego, que parou de jogar em 2022. Porém, os dois se enfrentaram durante os anos de 2011 a 2012, quando o brasileiro atuava no Atlético de Madrid e o chileno no Sevilla.



O volante, que atua também como zagueiro, atuou por 11 anos no futebol europeu. Além do Sevilla, Medel defendeu a Inter de Milão, o Cardiff, o Besiktas, e o Bologna. No meio do ano passado foi contratado pelo Vasco.