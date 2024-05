Troféu da Série A do Brasileiro - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 22/05/2024 11:13

Rio - A proposta citada por Renato Gaúcho, no programa "Boleiragem", do SporTV, na última segunda-feira, sobre não haver rebaixamento no Brasileiro de 2024 será avaliada pela CBF. De acordo com informações do portal "GE", o Grêmio e o Internacional não foram os clubes que apresentaram a possibilidade e sim outras equipes da Série A.

A decisão de não haver rebaixados na edição seria por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio. A situação faz com que os clubes gaúchos não joguem há um mês e também paralisou o Brasileiro por duas semanas.



Haverá uma reunião do Conselho Técnico da Série A, na próxima segunda-feira, e a possibilidade será avaliada. Apesar disso, é improvável que a proposta seja aceita. A alternativa esbarra em obstáculos legais e políticos.



"Eu não sou nem contra nem a favor (que Grêmio, Internacional e Juventude não sejam rebaixados), porque entendo que outros clubes da segunda divisão estão brigando pra subir. Mas aí cabe à CBF arrumar uma solução. Então sobem os quatro e não cai ninguém. Na pandemia, a gente viu o que a gente sofreu também. É uma situação muito difícil, em que os clubes gaúchos vão ficar muito atrás", afirmou Renato Gaúcho em participação no programa "Boleiragem".



O Grêmio entende que a isonomia do Brasileiro está prejudicada, uma vez que ficará boa parte da competição sem mandar jogos em Porto Alegre, longe do seu estádio e da presença dos seus torcedores.