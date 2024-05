Bela do Flamengo, Vanessa Ataides - Divulgação

Bela do Flamengo, Vanessa AtaidesDivulgação

Publicado 22/05/2024 10:07

Rio - Após tantas decepções na cama e ouvir relatos de outras mulheres, a bela do Flamengo, Vanessa Ataides, famosa por conta do seu bumbum de 126 cm, vai lançar no seu Instagram um vídeo para ensinar, de forma prática, os homens a levar a mulher ao seu ápice, tanto no sexo oral quanto nas demais formas.

Ela adiantou dicas para os homens que querem ser bons de cama

Capriche nas preliminares



"Entenda que preliminares são beijos intensos, carícias aqui e ali, mão que descem e sobem pelo corpo e que ao mesmo tempo amaciam ou apertam a pele." "Entenda que preliminares são beijos intensos, carícias aqui e ali, mão que descem e sobem pelo corpo e que ao mesmo tempo amaciam ou apertam a pele."

Não tenha pressa



"Vá com calma e com muita delicadeza. Nem sempre é preciso ser perfeito um maestro nos toques. Explore cada parte do corpo da mulher."

Capriche no oral



"O oral precisa ser levemente molhado. Faça movimentos circulares com a língua, Olhe para o rosto dela para conferir se está gostando."