Jorge Jesus posa para foto com o prêmio nas mãosDivulgação / Al-Hilal

Publicado 29/05/2024 18:30

Arábia Saudita - Após a conquista do título do Campeonato Saudita de forma invicta com o Al-Hilal, o técnico Jorge Jesus recebeu o prêmio de melhor treinador da competição. Além de levantar a taça sem perder um jogo sequer, ele bateu o recorde mundial de vitórias consecutivas no comando do clube.

Well deserved "Jesus and Bono"pic.twitter.com/roj3knXn5Q — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 29, 2024

Jorge Jesus, inclusive, renovou contrato com o Al-Hilal por mais uma temporada na última terça-feira (28).

Com o ex-treinador do Flamengo no comando, o clube não só superou o antigo recorde, mas também ampliou para 34 vitórias consecutivas.



A derrota que selou o fim da sequência foi em 17 de abril deste ano, para o Al-Ain, por 4 a 2, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. A equipe de Jorge Jesus ainda venceu o confronto de volta, mas foi eliminada da mesma forma.

No Campeonato Saudita, porém, o Al-Hilal conseguiu manter a invencibilidade e conquistou a taça . No total, em 34 partidas, foram 31 vitórias e três empates - com 101 gols feitos e somente 23 sofridos.

O clube árabe se tornou o primeiro da história do torneio a passar a marca dos 100 gols e atingiu a maior pontuação já registrada na competição: 96 pontos.