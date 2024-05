Neymar furou o pneu do carro de Renan Lodi - Reprodução

Publicado 29/05/2024 17:49

Rio - Neymar foi protagonista de uma cena inusitada no centro de treinamentos do Al-Hilal. O atacante furou um dos pneus do carro do lateral-esquerdo Renan Lodi, seu companheiro no time saudita.

o lateral pegou um tênis do atacante e deu um nó nos cadarços. Por isso, Neymar decidiu retribuir a brincadeira. A atitude de Neymar foi uma "vingança" contra Lodi. Nos últimos dias, Por isso, Neymar decidiu retribuir a brincadeira.

“Um dia da caça, outro do caçador. Estamos quites, Renan Lodi”, escreveu Neymar em suas redes sociais, levando a situação com bom humor.

Neymar não entra em campo desde o dia 17 de outubro, quando teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atacante se machucou no duelo do Brasil com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A lesão já é a mais longa da carreira do craque.