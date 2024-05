Filipe Toledo, o Filipinho, é esperança de medalha para o Brasil em Paris - Jerome Brouillet / AFP

Filipe Toledo, o Filipinho, é esperança de medalha para o Brasil em ParisJerome Brouillet / AFP

Publicado 29/05/2024 19:10

A Associação Internacional de Surfe (ISA) divulgou nesta quarta-feira a formação das baterias da primeira rodada dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. São 24 atletas em cada gênero, divididos em oito baterias de três surfistas cada uma. O primeiro de cada grupo avança às oitavas de final, e os outros dois disputam uma repescagem. A disputa olímpica do surfe acontece em Teahupo'o, no Taiti.



O Brasil terá seis representantes na Olimpíada. Luana Silva, Tainá Hinckel e Tatiana Weston-Webb participam da chave feminina, e Filipe Toledo, o Filipinho, Gabriel Medina, e João Chianca, o Chumbinho, estão na disputa masculina.



O destaque da chave masculina é o confronto entre o bicampeão mundial Filipinho (2022 e 2023) e o japonês Kanoa Igarashi, vice-campeão olímpico em Tóquio-2020. Entre as mulheres, Taitana Weston-Webb terá pela frente Molly Picklum, da Austrália, e Caitlin Simmers, dos Estados Unidos, na quarta bateria. A americana é atual líder do Circuito Mundial de surfe, e Picklum ocupa a terceira posição. A brasileira é a nona colocada.



Tainá Hinckel e Luana Silva duelam na mesma bateria, a sexta, ao lado da alemã Camila Kemp. Tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021), Gabriel Medina enfrenta Connor O’Leary, do Japão, e Bryan Perez, de El Salvador. Chumbinho está na bateria de Ramzi Boukhiam, de Marrocos), e Billy Stairmand, da Nova Zelândia



Confira o chaveamento feminino do surfe em Paris-2024: