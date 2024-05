Rodrigo Caio - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 29/05/2024 18:32

Rio - Ídolo do Flamengo, Rodrigo Caio chegou a Porto Alegre nesta quarta-feira (29) para acertar os últimos detalhes de sua contratação pelo Grêmio. O defensor de 30 anos passará por exames e deve ser anunciado em breve pelo clube gaúcho.

Por conta do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, devido as enchentes que castigam o estado, Rodrigo Caio precisou desembarcar na Base Aérea de Canoas. Ele teve contato com poucos torcedores que estavam no local.

Rodrigo Caio está sem clube desde que deixou o Flamengo no fim do ano passado. A contratação é um pedido de Renato Gaúcho, que trabalhou com o atleta no clube carioca. O treinador, inclusive, foi quem revelou o interesse no atleta.

Por conta dos problemas físicos, Rodrigo Caio atuou pouco nas últimas temporadas. Nos últimos dois anos, o zagueiro entrou em campo em apenas 25 oportunidades. Ao fim de 2023, ele e Flamengo decidiram não renovar o contrato. Ao todo, o defensor conquistou 11 títulos com a camisa rubro-negra em cinco temporadas.