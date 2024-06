Natália, de 33 anos, e Alisson Becker, 31 - Reprodução / Instagram

Publicado 06/06/2024 11:22 | Atualizado 06/06/2024 11:50

Natália Loewe Becker, mulher de Alisson Becker, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para esclarecer que não tem relação com a dona de uma clínica de estética em São Paulo onde um homem morreu após realizar procedimento conhecido como "peeling de fenol" , que tem o nome parecido.

"Esclarecimento: não sou eu a 'Natalia Becker' da notícia da clínica de estética. É outra pessoa que tem o mesmo nome e o último sobrenome. Nada relacionado", afirmou, através de um story no Instagram. A mulher do jogador de futebol possui acento na letra "a" do seu primeiro nome, enquanto a esteticista, que se apresentou à Polícia Civil nesta quarta-feira (5), não o tem.

Marido da Natália, Alisson foi revelado pelo Internacional em 2013 e joga pelo Liverpool desde 2018. Ele está convocado para a disputa da Copa América. O Brasil estreia em 24 de junho, contra a Costa Rica.

Entenda o caso da clínica

O empresário Henrique Chagas morreu aos 27 anos na clínica administrada por Natalia. O procedimento realizado por ele, que consiste na aplicação de um ácido no rosto, é considerado invasivo e deve ser feito por médico especialista, de acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM). O estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária.