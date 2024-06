Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2024 12:29

Rio - A ex-goleira de hóquei no gelo, Mikayla Demaiter, de 24 anos, novamente deixou seus fãs extasiados com um novo ensaio de lingerie que publicou nas redes sociais. Desta vez, ela ainda deixou uma provocação na publicação da galeria de imagens. "A vida parece sempre um piquenique quando estou por perto", disse.

"Minha futura esposa está incrível", "Você está incrível", "Você é tão sensual e sexy", "Uma verdadeira princesa", "Você é uma deusa, você é linda", "Meu anjo lindo e a mulher dos meus sonhos", comentaram alguns seguidores.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,2 milhões de seguidores no Instagram.