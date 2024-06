CT Carlos Castilho, do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 10/06/2024 11:40 | Atualizado 10/06/2024 11:42

Rio - Após garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores, o Grêmio se prepara para uma sequência de jogos contra cariocas no Campeonato Brasileiro. O Imortal enfrenta o Flamengo, quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã, e o Botafogo, domingo (16), em Cariacica. Por isso, a delegação tricolor decidiu passar a semana no Rio de Janeiro e vai utilizar as instalações do Fluminense.

Grêmio e Fluminense vão se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores, em agosto. Entretanto, isso não atrapalhou as conversas para utilizar as instalações do tricolor carioca. A delegação gaúcha desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste último domingo (9), e realizará a primeira atividade na cidade na tarde desta segunda-feira (10), no CT Carlos Castilho.



O Grêmio treinará de segunda a sábado nas instalações do Fluminense, quando embarca após o treino para o Espírito Santo. Em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o clube gaúcho entrou em acordo com o Botafogo para que os dois jogos do Brasileirão sejam disputados em campo neutro . O jogo do primeiro turno será em Cariacica, enquanto a partida do returno deve ser em Brasília.

Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio deve utilizar a Arena somente em 2025. O clube deve adotar o Estádio Couto Pereira, do Coritiba, como sua casa neste ano. Os três jogos realizados no local após a retomada foram aprovados por jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores, que relembraram a sinergia do antigo Estádio Olímpico.