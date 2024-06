Italo Ferreira venceu a etapa de Teahupo'o, no Taiti, enquanto Yago Dora foi vice-campeão em El Salvador - JEROME BROUILLET / AFP

Italo Ferreira venceu a etapa de Teahupo'o, no Taiti, enquanto Yago Dora foi vice-campeão em El SalvadorJEROME BROUILLET / AFP

Publicado 10/06/2024 13:10

Rio - O Brasil pode ter um ou mais representantes na final do Circuito Mundial de Surfe (WSL) em 2024. Após um início ruim de temporada, que contou com as ausências do atual bicampeão Filipe Toledo e do finalista do ano passado João Chianca, os brasileiros Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora se recuperaram após o corte de meia temporada e encostaram nos líderes.

Os surfistas brasileiros chegaram pressionados para as etapas de Bells Beach e Margaret River, na Austrália, com sério risco de ficar sem representantes para a sequência da temporada. Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora, no entanto, conseguiram se manter para as quatro etapas seguintes. Já os irmãos Samuel e Miguel Pupo, além de Caio Ibelli e Deivid Silva, ficaram pelo caminho.

Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora já davam sinais de reação na Austrália. Yago foi nono colocado em Bells Beach, enquanto Medina e Italo também ficaram na mesma posição em Margaret River, alcançando a pontuação necessária para ficar acima da linha de corte. O trio também chamou a atenção nas etapas do Taiti e El Salvador.

Italo Ferreira foi campeão em Teahupo'o, no Taiti — a casa do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Medina, o único do trio que disputará a competição, ficou em terceiro, e repetiu a posição em El Salvador após cair para Yago Dora na semifinal. Dora, no entanto, foi vice (e também acumulou um quinto lugar no Taiti). Italo, por sua vez, foi apenas o 17º em Punta Roca.

A etapa de El Salvador ainda contou com a participação de João Chianca, que foi convidado pela WSL. O Chumbinho, que não disputou o Circuito Mundial neste ano por conta da recuperação do grave acidente sofrido no Havaí em dezembro, ficou em quinto lugar. Ele disputará os Jogos Olímpicos de Paris junto com Gabriel Medina e Filipe Toledo.

Com os resultados no Taiti e El Salvador, o trio colou nos líderes e sonha com a vaga na final em Trestles. Medina ganhou seis posições e agora ocupa o sexto lugar. Italo caiu de quinto para sétimo, mas segue colado no pelotão. Yago Dora, por sua vez, saltou nove posições e agora é o oitavo colocado. A diferença de Yago para o quinto colocado é de cerca de mil pontos.

Entretanto, é improvável que os três surfistas brasileiros disputem a final juntos. O havaiano John John Florence, que venceu a etapa de El Salvador, deve ser o finalista com o primeiro lugar e é o favorito ao título da temporada. O australiano Jack Robinson e o americano Griffin Colapinto também estão confortáveis. O australiano Ethan Ewing e o sul-africano Jordy Smith que são ameaçados pelos brasileiros.

Restam duas etapas para definir os cinco finalistas. A WSL volta entre os dias 22 e 30 de junho com a etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, que será a última antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Depois, terá a etapa de Fiji, entre 20 e 29 de agosto, a última da temporada. A final em Trestles, na Califórnia, está programada entre 6 e 14 de setembro.

Classificação da WSL em 2024:

1º - John John Florence (Havaí): 41,465 pontos

2º - Jack Robinson (Austrália): 30,725 pontos

3º - Griffin Colapinto (Estados Unidos): 30,515 pontos

4º - Ethan Ewing (Austrália): 27,250 pontos

5º - Jordy Smith (África do Sul): 24,970 pontos

6º - Gabriel Medina (Brasil): 24,235 pontos

7º - Italo Ferreira (Brasil): 24,045 pontos

8º - Yago Dora (Brasil): 23,835 pontos

9º - Jake Marshall (Estados Unidos): 22,770 pontos

10º - Crosby Colapinto (Estados Unidos): 22,120 pontos