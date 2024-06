Usain Bolt postou foto com o pé direito imobilizado após grave lesão no tendão de Aquiles - Reprodução de Instagram/@usainbolt

Usain Bolt postou foto com o pé direito imobilizado após grave lesão no tendão de AquilesReprodução de Instagram/@usainbolt

Publicado 10/06/2024 13:35

Tricampeão olímpico e recordista mundial dos 100m e 200m rasos, Usain Bolt sofreu uma grave lesão, justamente após a aposentadoria. O jamaicano de 37 anos, que deixou as competições em 2017, rompeu o tendão de Aquiles do pé direito no último domingo (9), enquanto disputava uma partida de futebol beneficente.

O próprio Bolt revelou a grave lesão, poucas horas depois de sair de campo de maca: "Aquiles rompido, mas sabemos que sou um guerreiro", postou em inglês, nas redes sociais.

O homem mais rápido do mundo, desde que se aposentou, tem ser aventurado nos campos de futebol e chegou até a jogar profissionalmente pelo Central Coast Mariners, da Austrália, em 2018.



O jamaicano participava de uma partida beneficente conhecida como Soccer Aid, que é promovida pela Unicef para arrecadar fundos para crianças com HIV. Capitão do time de celebridades e atletas Soccer Aid World XI, ele jogou ao lado de Roberto Carlos e outros ex-jogadores de renome mundial.



Antes de se machucar, deu uma assistência para o ex-jogador italiano Alessandro Del Piero marcar. A grave lesão de Bolt aconteceu quando ele retornava para defesa e ajudava a marcar o contra-ataque da equipe adversária, a Inglaterra masters, que venceu por 6 a 3.