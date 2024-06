João Chianca dando o seu show para a torcida na Praia de Itaúna - WSL/Daniel Smorigo

Publicado 13/06/2024 12:54

Rio - João Chianca vai disputar mais uma etapa do Circuito Mundial nesta temporada. Recuperado do grave acidente sofrido em dezembro, em Pipeline, no Havaí, o Chumbinho foi convidado pela WSL para disputar a etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 30 de junho. Samuel Pupo, Luana Silva e Tainá Hinckel também foram convidados para a última etapa antes das Olimpíadas de Paris.

Ao todo, oito brasileiros vão disputar a etapa de Saquarema. Entre eles, cinco estarão nos Jogos Olímpicos de Paris: João Chianca, Gabriel Medina, Luana Silva, Tainá Hinckel e Tatiana Weston-Webb. Além deles, o bicampeão Filipe Toledo, que tirou um ano sabático para cuidar da saúde mental, também disputará a competição na capital francesa e será o único que não vai participar da etapa no Rio de Janeiro.

Chumbinho sofreu um grave acidente em Pipeline, no Havaí, em dezembro. Por conta das lesões, ele perdeu o Circuito Mundial nesta temporada, mas tem vaga garantida para 2025. Além do convite para disputar a etapa de Saquarema, ele também foi convidado para a prova em El Salvador, onde terminou em quinto lugar. Na última temporada, Chianca foi o quinto colocado e garantiu vaga nos Jogos de Paris.

Restam duas etapas para definir os cinco finalistas que vão disputar o título em Trestles, na Califórnia, em setembro. Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora disputam duas vagas com o australiano Ethan Ewing e sul-africano Jordy Smith, já que dificilmente o havaiano John John Florence, o australiano Jack Robinson e o americano Griffin Colapinto não devem ficar de fora da decisão.