Publicado 13/06/2024 13:16

negocia participar de pelo menos mais um evento de boxe, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e descartou a possibilidade de enfrentar Vitor Belfort.

Anderson Silva faz neste sábado (15), em São Paulo, sua luta de despedida no Brasil, contra Shael Sonnen no Spaten Fight Night. Mas não pretende se despedir dos ringues agora. O campeão de MMA confirmou que negocia participar de pelo menos mais um evento de boxe, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e descartou a possibilidade de enfrentar Vitor Belfort.

Aos 49 anos, Anderson Silva não poupou ironia e ataques ao antigo rival. Os dois se enfrentaram pelo UFC no que foi apelidado de Luta do Século, pelo cinturão dos pesos-médios, em 2011, quando eram os principais lutadores do Brasil. Spider venceu com um nocaute após chutar o rosto do adversário.



"A história com Vitor já acabou. Ele já tomou o dele e acabou. Não tem mais o que ele falar. Vitor, você já tomou o teu e não adianta você ficar falando, vai correr atrás do Popó. Não tem o que fazer. O que seria melhor do que aquela bica que dei no Vitor? Não tem mais nada que pode acontecer. Ele tem que dormir com essa que perdeu com uma bica na cara", afirmou Anderson Silva em coletiva de imprensa.



Ao se despedir oficialmente do UFC no ano de 2020, o Spider migrou para o boxe profissional, onde fez três combates oficiais e um de exibição. O brasileiro derrotou Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz, respectivamente, empatou com Bruno Azeredo e, em sua última apresentação, em outubro de 2022, foi derrotado por Jake Paul por decisão unânime.



Já Sonnen, que lutou e perdeu duas vezes contra Anderson Silva pelo UFC, fará sua estreia nos ringues aos 47 anos. O evento exibição é para apenas convidados, mas terá transmissão pela TV.