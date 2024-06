Matt Turner defende finalização de Vini Jr em EUA x Brasil - Rafael Ribeiro/CBF

Matt Turner defende finalização de Vini Jr em EUA x BrasilRafael Ribeiro/CBF

Publicado 13/06/2024 13:32

Rio - Favorito na disputa pela Bola de Ouro, Vini Jr não consegue repetir o nível das atuações do Real Madrid com a camisa da seleção brasileira. Após o empate no amistoso com os Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), em Orlando, na Flórida, o camisa 7 foi cobrado pelo desempenho apático. O técnico Dorival Junior pregou paciência e confia na evolução do craque durante a Copa América.

"Cobram do Vinicius (Junior) as atuações que ele tem no Real (Madrid). Acho que isso vai acontecer nos momentos mais importantes e decisivos dessa próxima competição (Copa América). Vamos aguardar, ter paciência e dar condições para esses garotos encontrarem o seu melhor", disse Dorival Junior.

Na temporada 2023/24, Vini Jr foi o destaque do Real Madrid e foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões. Ao todo, marcou 24 gols e deu 11 assistências em 39 jogos. O camisa 7 fez o gol do título da competição continental e se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais.

Já com a camisa da seleção brasileira, o desempenho de Vini Jr não chega perto do Real Madrid. São apenas três gols em 30 jogos disputados. Após a Copa do Mundo de 2022, marcou apenas um gol, de pênalti, em amistoso contra Guiné, no dia 17 de junho do ano passado.

Sem Neymar, Vini Jr é a principal referência da seleção brasileira na Copa América. O Brasil está no Grupo D junto com Colômbia, Paraguai e Costa Rica, e estreia na competição no dia 24, às 22h (de Brasília), contra os costa-riquenhos, em Los Angeles, na Califórnia.