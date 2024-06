Kelly Slater tem 52 anos - Reprodução / Instagram

Kelly Slater tem 52 anosReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 12:50 | Atualizado 24/06/2024 12:55

A lenda do surfe Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, publicou, em suas redes sociais, um texto emocionado lamentando a morte de Tamayo Perry, que morreu neste domingo (23) após ser atacado por um tubarão enquanto surfava no Havaí, Estados Unidos.

"Tamayo Perry... Cara, essa está difícil de acreditar. Descanse em paz, irmão. Obrigado pelo seu serviço como salva-vidas do North Shore, por ter representado Pipeline por décadas e por ter sido ajudado muitas crianças nas caminhadas anuais na costa leste do Havaí. Você realmente viveu a vida que queria e amava. Eu vou sentir sua falta nas nossas trocas diárias de 'memes'. Foi embora muito cedo, lenda", disse Slater.

fotogaleria

A informação da morte de Perry foi confirmada pela equipe de emergência de Honolulu, capital do Estado, em uma coletiva de imprensa. No esporte, ele venceu prêmios internacionais e chegou a surfar a "onda mais difícil do mundo" em Pipeline. Tamayo também era ator, com participações no filme "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas" (2011) e na série "Lost".

Comunidade em luto

O mundo do surfe está de luto. A página oficial da World Surf League, organização que controla as competições profissionais do esporte a nível mundial, lamentou a morte de Tamayo.

"Estamos profundamente tristes em compartilhar que a comunidade do surfe perdeu um ícone amado ontem. Um surfista conhecido e salva-vidas, Tamayo Perry morreu por machucados de um ataque de tubarão que aconteceu no lado oeste de Oahu. Tamayo era especialista nas ondas de Pipeline, ex-competidor e membro da comunidade da WSL por muitos anos. Ele se tornou salva-vidas para a cidade e foi uma grande parte da comunidade da costa norte. Nossos sentimentos para a família e amigos de Tamayo."

O brasileiro Guilherme Tâmega, seis vezes campeão mundial de bodyboarding, também se manifestou. "Um dos maiores surfistas de Pipeline de todos os tempos. O maior coração que eu já conheci e o filho de Deus mais gentil que já encontrei na minha vida. Eu te amo, Tamayo, e obrigado por tudo que me ensinou sobre a vida e Deus. Descanse em paz. Agora, Deus te tem em seu conforto", escreveu.