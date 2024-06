Preto Casagrande defendeu o Vitória na década de 90 - Divulgação / Preto Casagrande

Publicado 27/06/2024 09:55 | Atualizado 27/06/2024 10:03

Rio - A declaração do ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, não foi bem recebida por Preto Casagrande. O ex-jogador do Vitória e com passagens por Fluminense e Vasco rebateu o dirigente, que o acusou de fugir de uma concentração da equipe baiana e agredir um funcionário de um estabelecimento junto com outros dois atletas.

"A gente avalia o Paulo (Carneiro) pela entrevista que deu. O quanto que ele está desequilibrado. A pessoa declarar que comprou desembargador, que fez xixi por outro jogador... Isso mostra quem é ele e o caráter da pessoa. Ele precisa de tratamento urgente, psiquiatra talvez ajude ele. O sentimento que eu tenho é de pena e indiferença. Não é verdade essa situação que ele me bateu, deve ter sonhado", disse.

A história foi revelada pelo ex-presidente do Vitória durante participação no podcast "Zona Mista". Paulo Carneiro revelou que chegou a manipular o exame de urina para evitar que o ex-jogador Matuzalem fosse flagrado no antidoping por uso de maconha, além de acusar Preto Casagrande e mais um atleta de agressão a uma pessoa.

"O porteiro me ligou falando que Preto (Casagrande), Allan Dellon e Matuzalem entraram de madrugada lá, pularam o muro, bateram no cara (...). Esse Preto é um covarde. (...) Fui lá, o primeiro que achei na portaria foi o Preto, dei logo um murro no meio do peito dele, bateu lá no sofá e caiu sentado. Mas eu queria pegar era o Matuzalem. Aí eu subi a escada atrás de Matuzalem, que o cínico era o Matuzalem, vagabundo. Já troquei até urina para salvar o doping dele, que ele era maconheiro", contou.

Após as declarações, um dos apresentadores do podcast brincou sobre o ex-presidente estar "soltando tudo". Neste momento, Paulo Carneiro pediu para que aquele momento não fosse ao ar, mas foi alertado que o programa era ao vivo. Então, o dirigente pediu para cortar a transmissão.

"Vocês estão de brincadeira?", disse Paulo Carneiro, afastando o microfone. "Estão falando sério? Tira aí, tira aí, tira aí, por favor, se não... Pelo amor de Deus, nem brinque com isso. Pode tirar aí, senão eu paro", completou.

Paulo Carneiro teve duas passagens como presidente do Vitória. O primeiro mandato ocorreu entre 1991 e 2000, enquanto o segundo foi entre 2019 e 2022. Ele foi afastado pelo Conselho Deliberativo após a Comissão de Ética do clube apontar indícios de má gestão. Desde então, o Leão retornou para a elite do futebol brasileiro e se tornou SAF.