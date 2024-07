Jhon Arias tem 17 jogos pela seleção colombiana, com 13 vitórias e 4 empates - Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 15:31 | Atualizado 02/07/2024 15:32

Rio - Há dois anos sendo convocado de forma constante pela Colômbia, Jhon Arias caiu nas graças do torcedor colombiano e virou peça-chave da equipe. O jogador do Fluminense , que entra em campo nesta terça-feira (2), às 22h (de Brasília), para enfrentar o Brasil, pela última rodada da fase de grupos da Copa América, ainda não perdeu pela seleção de seu país.

Arias estreou pela seleção colombiana em junho de 2022 e, desde então, fez 17 jogos pela La Tricolor, com 13 vitórias e quatro empates. Além disso, ele marcou três gols e anotou a mesma quantidade de assistências.

A sua evolução dentro da Colômbia gerou expectativas, com muitos considerando ele como a grande esperança do país para retornar à Copa do Mundo, já que não se classificou para a de 2022, no Catar. Desde o fracasso na última eliminatória para o Mundial, Los Cafeteros estão há 25 jogos invictos, com grandes vitórias sobre Brasil, Alemanha e Espanha como destaque.

A partida entre Brasil e Colômbia é decisiva para definir as posições de cada uma das equipes no Grupo D da Copa América. A seleção brasileira está em segundo, com quatro pontos, dois a menos que a equipe de Nestor Lorenzo, líder da chave.