Lionel Messi tem dores na coxa direita - AFP

Publicado 02/07/2024 15:20

Estados Unidos - Com dores na coxa direita, o atacante Lionel Messi, de 37 anos, vem fazendo tratamento intensivo em Miami com a seleção argentina, porém, a sua participação na próxima quinta-feira, em duelo contra o Equador, pelas quartas de final da Copa América, ainda é incerto.

De acordo com informações do jornal argentino "Olé", Lionel Messi tem se esforçado para entrar em campo, feito trabalho intensivo, porém, as dores na região continuam. Além disso, existe uma preocupação na Argentina sobre a condição física do craque.



Messi atuou nos dois primeiros jogos da Argentina na competição contra Canadá e Chile. Com a classificação garantida, o craque acabou poupado da vitória sobre o Peru, no último sábado, pela competição.



A Argentina voltará aos gramados pela competição na próxima quinta-feira, às 22 h (de Brasília), contra o Equador. O vencedor do duelo encara quem levar a melhor de Venezuela e Canadá, que ocorre na próxima sexta, no mesmo horário.