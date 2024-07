Mbappé tem Cristiano Ronaldo como uma das maiores inspirações de sua carreira - Franck Fife / AFP

Mbappé tem Cristiano Ronaldo como uma das maiores inspirações de sua carreiraFranck Fife / AFP

Publicado 04/07/2024 18:27

Hamburgo - Astro da seleção francesa, Kylian Mbappé projetou o duelo com Portugal, nesta sexta-feira (5), pelas quartas de final da Eurocopa, e fez questão de valorizar a oportunidade de enfrentar Cristiano Ronaldo. O craque, de 39 anos, é um dos maiores ídolos do Real Madrid - novo clube do atacante francês - e disputa o torneio continental pela última vez na carreira.

"É uma honra (jogar contra Cristiano Ronaldo), todos sabem a admiração que tenho por ele. Com o tempo tive a chance de conhecê-lo e estamos sempre em contato. Ele tenta me dar conselhos, seguir a minha carreira, isso é legal", ponderou Mbappé em entrevista coletiva.

"Esse jogo contra ele é uma honra por tudo que ele fez no futebol. Não importa o que aconteça antes ou depois, ele será sempre uma lenda do futebol. E claro que esperamos ganhar amanhã e ir à semifinal", disse.

A dupla já se enfrentou duas vezes em partidas entre França e Portugal. Em 2021, na fase de grupos da Euro, empataram em 2 a 2, com um gol de CR7. Antes, em 2020, também empataram, mas sem balançar as redes, pela Liga das Nações.