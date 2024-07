Mbappé disputa a Eurocopa pela seleção da França - Franck Fife / AFP

Publicado 04/07/2024 16:43

Mbappé voltou a criticar a extrema-direita na França e avaliou o resultado do primeiro turno das eleições no país. Em entrevista coletiva, o astro classificou a vitória do partido Reagrupamento Nacional (RN), com 33% dos votos, como "catastrófica". Além disso, convocou o povo francês para voltar às urnas no domingo (7).

"Mais do que nunca temos de votar. É realmente urgente. Não podemos deixar nosso país nas mãos dessas pessoas. É realmente urgente. Vimos os resultados do primeiro turno. É catastrófico. Espero muito que as coisas mudem e que todos se mobilizem para votar e votem no lado certo", disse Mbappé.



Ainda na coletiva, um jornalista brincou com o jogador ao dizer que estava muito à esquerda de Mbappé, para sinalizar de onde estava falando. O camisa 10 embarcou e disse: "menos mal que não está do outro lado".



No último mês, Mbappé já havia se posicionado politicamente contra a extrema-direita , quando se mostrou preocupado com o avanço do partido na França, com a conquista da maioria das vagas do país para deputados da União Europeia.

O craque francês volta a campo na sexta-feira (5), às 16h (de Brasília), contra Portugal, pelas quartas da Eurocopa. O vencedor da partida enfrente Alemanha ou Espanha, que jogam no mesmo dia, às 13h (também de Brasília).