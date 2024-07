Merih Demiral foi o autor do gol da classificação da Turquia às quartas de final da Euro 2024 - Ronny Hartmann / AFP

Publicado 04/07/2024 17:03 | Atualizado 04/07/2024 17:06

classificação da Turquia às quartas de final da Eurocopa de 2024, o zagueiro Merih Demiral foi punido pela Uefa após comemorar um de seus gols com um gesto que faz alusão a um grupo da extrema-direita. Segundo o jornal alemão "Bild", o defensor turco ficará suspenso por dois jogos. Alemanha - Autor do gol da, o zagueiro Merih Demiral foi punido pela Uefa apósSegundo o jornal alemão "Bild", o defensor turco ficará suspenso por dois jogos.

Na comemoração, Demiral reproduziu a saudação ultranacionalista dos Lobos Cinzentos, um grupo turco de extrema-direita. A Uefa proibe manifestações políticas durante a Eurocopa e, com isso, o zagueiro ficará de fora do jogo contra a Holanda, no próximo sábado (6), e de uma possível classificação para as semifinais.

Demiral não foi o único jogador desta Eurocopa que foi punido por conta de manifestações políticas. O atacante Mirlind Daku, da Albânia, também foi suspenso por dois jogos por fazer cânticos nacionalistas após o empate com a Croácia, na fase de grupos da competição.