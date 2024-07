Rafinha postou um vídeo em que brincava de futebol com o irmão, Thiago Alcântara - Reprodução/Instagram @rafalcantara

Publicado 09/07/2024 17:10 | Atualizado 09/07/2024 17:12

Rio - Nesta terça-feira, 9, Rafinha fez uma homenagem ao irmão, Thiago Alcântara, que se aposentou . O meio-campista escreveu uma mensagem e publicou um longo vídeo dos dois ainda crianças brincando de futebol. Confira abaixo:

"Obrigado por ser o melhor exemplo que eu poderia ter. Você transformou os seus sonhos em realidade. Que orgulho dizer que eu sou o irmão do THIAGO ALCÂNTARA. Te amo", escreveu Rafinha.

Os dois são filhos de Mazinho, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 1994. Thiago Alcântara, de 33 anos, anunciou a aposentadoria na última segunda-feira. Ele, que já defendeu Barcelona e Bayern de Munique, ficou livre no mercado ao fim da última temporada, já que não teve o contrato renovado com o Liverpool (ING)

Rafinha, de 31 anos, seguiu os passos de irmão e começou a carreira no Barcelona. Posteriormente, passou por Celta de Vigo, Inter de Milão, PSG e Real Sociedad. Nas últimas duas temporadas, ele vestiu a camisa do Al-Arabi, do Catar.

