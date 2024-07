Mano Menezes tem a missão de livrar o Fluminense do rebaixamento - Lucas Mercon /FLUMINENSE FC

Mano Menezes tem a missão de livrar o Fluminense do rebaixamentoLucas Mercon /FLUMINENSE FC

Publicado 09/07/2024 17:00

Rio - A situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro é cada vez mais delicada. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Tricolor terminou a última rodada com 87,8% de chances de rebaixamento.

LEIA MAIS: Felipe Melo retorna aos treinos após lesão na panturrilha

O time carioca é seguido pelo Atlético-GO, que tem 67% de risco de queda. Logo depois, vem o Corinthians com 57,4% e o Grêmio de Renato Gaúcho, com 45,3%.

Reagindo no campeonato, o Vasco conseguiu dar uma boa respirada. O Cruz-Maltino apresenta 18,3% de risco de terminar a competição no Z-4.

O Fluminense é o lanterna do Brasileirão e faz a pior campanha de sua história. Em 15 jogos, somou apenas sete pontos, com uma vitória.

Veja as probabilidades:

Fluminense: 87,8%

Atlético-GO: 67%

Corinthians: 57,4%

Grêmio: 45,3%

Cuiabá: 37%

Vitória: 31,6%

Vasco: 18,3%

Criciúma: 16,8%

Atlético-MG: 12,5%

Inter: 8,4%

Juventude: 8,2%

Bragantino: 3,7%

Fortaleza: 2,2%

Cruzeiro: 1,6%

Athletico-PR: 1%

Bahia: 0,45%

São Paulo: 0,42%

Palmeiras: 0,07%

Botafogo: 0,06%

Flamengo: 0,03%