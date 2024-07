Coudet deixou o Internacional - Ricardo Duarte / Internacional

Coudet deixou o InternacionalRicardo Duarte / Internacional

Publicado 11/07/2024 11:50

Rio - Após a demissão de Eduardo Coudet, o Internacional já está atento ao mercado em busca de um novo treinador. De acordo com informações do portal "Gaúcha Zero Hora", o Colorado entrou em contato com Roger Machado, que comanda o Juventude.

O treinador, de 49 anos, inclusive dirigiu a equipe responsável por derrotar o Internacional, na última quarta-feira, em confronto pela terceira fase da Copa do Brasil, e decretar a saída de Coudet. No comando do Juventude, Roger Machado faz bom trabalho e a equipe de Caxias do Sul está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.



Roger Machado tem uma história no Grêmio, maior rival do Internacional, como treinador e como jogador. Atuando na lateral-esquerda, ele foi campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Tricolor Gaúcho. Roger também tem uma história importante no Fluminense, sendo autor do gol do título do clube carioca na Copa do Brasil de 2007, e também sendo treinador da equipe das Laranjeiras em 2021.



Além do técnico do Juventude, o Internacional também tem interesse em outros dois nomes que estão empregados. André Jardine, que comanda o América do México, e o Paulo Pezollano, treinador do Real Valladolid.