Publicado 13/07/2024 12:41 | Atualizado 13/07/2024 13:18

Rio - O ex-goleiro do Corinthians, Tobias, de 75 anos, morreu neste sábado. A informação foi divulgada pelo clube paulista em seu perfil oficial no Twitter. O ex-jogador também teve passagens pelo Fluminense, pelo Sport e pelo Bangu. Porém, foi no Alvinegro Paulista que ele construiu sua história principal.

Tobias fez história no Corinthians Divulgação / Corinthians

Pelo Corinthians, Tobias atuou em 125 jogos e foi um dos destaques de um dos títulos mais importantes da história do clube: o Campeonato Paulista de 1977, responsável por findar um jejum de 23 anos sem títulos. Ele esteve presente também no histórico jogo entre o Alvinegro e o Fluminense na semifinal do Brasileiro de 1976.

Ele encerrou sua passagem pelo Corinthians em 1978 e atuou também por Bangu e Sport, em 1980, e no ano seguinte foi contratado pelo Fluminense. O último clube de Tobias foi o Jalesense, de São Paulo, em 1996.



Confira a nota de pesar do Corinthians:



"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com imenso pesar, o falecimento de Tobias, goleiro campeão paulista com o Timão no histórico título de 1977.



Goleiro alvinegro na Invasão Corinthiana no Maracanã, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, Tobias defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis, selando a vaga na final do torneio.



A outra passagem emblemática foi a conquista do título que deu fim ao jejum de 23 anos, o Paulistão de 1977, com a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0.



Tobias realizou 125 jogos pelo Timão. Sua última partida foi em maio de 1978, deixando o clube em sequência, rumo ao Athletico-PR.



O Corinthians se solidariza com a família, amigos e lamenta profundamente a morte de um dos ídolos da história do Timão."