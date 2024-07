Alan Ruschel foi expulso por agredir um torcedor no duelo com o Internacional, pela Copa do Brasil - Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2024 10:00

O lateral Alan Ruschel, do Juventude, se pronunciou, através de suas redes sociais, sobre a sua expulsão, após agredir um torcedor no duelo com o Internacional, pela Copa do Brasil . O jogador admitiu que errou e se mostrou contrário à violência no futebol.

"Me deparei com uma situação que jamais vivi. Fui impedir um colega de profissão de ser agredido e acabei sendo expulso. Ele levantou e tentou agredir um colega de equipe e acabei acertando ele. Não estou feliz com minha atitude, quem me conhece sabe que não sou desse jeito, condeno qualquer tipo de violência", disse Alan Ruschel, que continuou:

"É inadmissível uma pessoa invadir o campo para agredir um trabalhador pelo resultado não estar de acordo com o que ele queria. O futebol precisa mudar. Mas eu repudio a violência. O que fiz foi errado, mas fiz por tentar defender um colega meu. Obrigado pelas mensagens de apoio."

O lance aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo. Um torcedor do Internacional invadiu o gramado e correu em direção ao atacante Enner Valencia, depois do equatoriano ter perdido um pênalti. O homem, não identificado, tentou agredir o jogador do Colorado, mas no meio do caminho Alan Ruschel interviu e desferiu um soco contra o invasor.



Na súmula, o árbitro da partida, Rodrigo José Pereira de Lima, explicou o motivo para ter mostrado o cartão vermelho ao lateral: "por dar um soco no rosto de um torcedor identificado com um agasalho do Internacional após o mesmo ter invadido o campo de jogo e partir de forma agressiva em direção aos atletas, conforme estipula a regra do jogo 2024-2025, em conduta violenta, página 118"



Pela expulsão, Alan Ruschel estará fora do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, já que o Juventude se classificou ao segurar o empate por 1 a 1 com o Internacional. O adversário será conhecido em sorteio, ainda a ser realizado pela CBF.