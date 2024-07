James Rodríguez foi eleito o melhor jogador da Copa América - AFP

Publicado 15/07/2024 12:00 | Atualizado 15/07/2024 12:05

Rio - James Rodríguez retorna valorizado para o São Paulo. Apesar da incerteza sobre o futuro no clube paulista, o meia colombiano foi eleito o melhor jogador da Copa América de 2024. Ele foi o garçom da competição com seis assistências e peça-chave da Colômbia na campanha do vice-campeonato diante da Argentina.

Colômbia foi derrotada pela Argentina por 1 a 0 , na madrugada desta segunda-feira (15), em Miami, nos Estados Unidos. James Rodríguez é aguardado no São Paulo, mas tem o futuro incerto. O meia tem contrato até junho de 2025, mas recebeu poucas chances com o técnico Luis Zubeldía e também com os antecessores Dorival Junior e Thiago Carpini.

A tendência é que o São Paulo aproveite a valorização e negocie o jogador. Com a camisa tricolor, James Rodríguez soma 22 partidas, dois gols e quatro assistências. O clube paulista não descarta reintegrá-lo, mas inicialmente ele está fora dos planos de Luis Zubeldía. Já pela Colômbia, o meia tem um desempenho totalmente diferente e costuma liderar a equipe.