Ednaldo Rodrigues ao lado de Gianni InfantinoDivulgação

Publicado 22/07/2024 16:15

França - Nesta segunda-feira, 22, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, teve um encontro com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, no escritório da entidade em Paris, na França. O mandatário da Confederação Brasileira de Futebol tem uma agenda de encontros que vai até quarta.

"Os encontros na Fifa foram muito produtivos. Discutimos vários projetos estratégicos da entidade. A partir de amanhã, vamos debater outras iniciativas que vão beneficiar diretamente o futebol brasileiro", disse Ednaldo, ao site da CBF.

Na terça (23), ele terá um novo encontro com Gianni Infantino e executivos da Fifa. De acordo com a CBF, eles debaterão programas de financiamento para o desenvolvimento do futebol de base masculino e feminino e da arbitragem. Iniciativas para combater o racismo e qualquer tipo de discriminação também estarão em pauta.