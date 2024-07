Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Publicado 25/07/2024 09:30 | Atualizado 25/07/2024 09:31

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, está em um novo projeto. A modelo se tornou garota propaganda de uma casa de apostas e gravou um vídeo ao lado de Esteban Paredes, ex-jogador que defendeu o Chile na Copa do Mundo de 2010.

Esteban Paredes, de 43 anos, atuou por clubes importantes do futebol latino-americano como Colo-Colo, LDU e Pachuca. Seu melhor momento, porém, foi pelo Cobreloa, do Chile, no começo da carreira, quando era tratado como uma joia do futebol do seu país.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.