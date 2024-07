Julio Cesar é o novo técnico interino do America - João Carlos Gomes/America

Julio Cesar é o novo técnico interino do AmericaJoão Carlos Gomes/America

Publicado 26/07/2024 18:00

Rio - Após a saída de Eduardo Allax, o America anunciou, nesta sexta-feira (26), que o ex-jogador Julio Cesar, campeão brasileiro pelo Fluminense e com passagens pelos outros três grandes do Rio, assumiu o comando técnico de forma interina da equipe.

Júlio chegou ao Mecão em janeiro, sob indicação do então gerente de futebol Eduardo Allax, e nos últimos sete meses exerceu a função de auxiliar técnico permanente. Após saída do próprio Allax por uma decisão pessoal de encerrar a carreira, ele recebeu o convite de comandar o time interinamente e não fugiu da responsabilidade. Essa será sua primeira experiência à beira do gramado.

"Queria agradecer a confiança da diretoria. Fico muito grato e honrado de ter a oportunidade, pela primeira vez como treinador, de estar num clube com a grandeza do America. Eu espero fazer um bom trabalho e colocar o America onde ele merece", disse.

Julio Cesar se aposentou dos gramados com a camisa do Boavista, em 2018. No ano seguinte, teve sua primeira chance como auxiliar no time de Saquarema. Seu objetivo é resgatar tudo que aprendeu com diversos treinadores que teve ao longo dos anos para pôr em prática com o manto rubro.



"Eu tive grandes treinadores na minha carreira. Vou tentar pegar o melhor de cada um e colocar em prática dentro de campo. Tenho certeza que o America vai melhorar, e muito", ponderou.