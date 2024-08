Bia Fernandes, musa do Vasco - Aluizio Júnior

Bia Fernandes, musa do VascoAluizio Júnior

Publicado 01/08/2024 13:25

Rio - Musa do Vasco, Bia Fernandes recebeu uma proposta para lá de indecente. Um jogador do Flamengo queria fazer um mènage junto com a influenciadora e a esposa dele. Ela conta que recebeu o convite pelas redes sociais.

"É normal casais gostarem de receber uma terceira pessoa no sexo. Já até havia recebido esse tipo de convite de anônimos, mas de famoso foi a primeira vez. Não estou à venda. Também não quero sexo casual, ainda mais com duas pessoas ao mesmo tempo. As pessoas acham que podem comprar os outros", afirma. "É normal casais gostarem de receber uma terceira pessoa no sexo. Já até havia recebido esse tipo de convite de anônimos, mas de famoso foi a primeira vez. Não estou à venda. Também não quero sexo casual, ainda mais com duas pessoas ao mesmo tempo. As pessoas acham que podem comprar os outros", afirma.

Bia fala sobre sua reação quando recebeu o direct. "Xinguei. Mas não vou expor porque não tenho provas, pois era uma mensagem temporária. E eu também não gosto desse tipo de coisa. Recebi a proposta, recusei, agora para que vou expor uma coisa íntima do casal. Acho isso sujo", finaliza.