Wesley Fofana abordou situação de racismo - Divulgação / Chelsea

Wesley Fofana abordou situação de racismoDivulgação / Chelsea

Publicado 01/08/2024 14:20

Rio - O zagueiro francês Wesley Fofana, de 23 anos, revelou que o volante Enzo Fernández fez um pedido de desculpas oficial a todo o elenco do Chelsea, após aparecer em um vídeo entoando uma canção racista e transfóbica na comemoração do título de Argentina na Copa América. O defensor afirmou que é contra que o argentino receba uma punição.

"Não creio que uma grande punição ao Enzo seja um bom processo. Precisamos educar sobre isso porque as culturas são diferentes, em muitos países. Não temos a mesma educação, para o bem ou para o mal. Mas precisamos educar todos se não quisermos repetir", afirmou.

Fofana foi um dos maiores críticos aos cânticos racistas e se manifestou negativamente, após o vídeo ganhar repercussão na internet. O mesmo havia deixado de seguir o volante nas redes sociais, assim como os outros franceses do elenco: Disasi e Badiashile, o lateral Malo Custo, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku.

A canção se referia diretamente aos franceses. As duas seleções se enfrentaram na final da Copa do Mundo de 2022, com a Argentina levando a melhor e sendo campeã do mundo nos pênaltis.