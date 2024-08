Ester Muniz é influenciadora digital - Reprodução / Instagram

Publicado 16/08/2024 14:50

Rio - A musa da plataforma de conteúdo adulto Privacy, Ester Muniz, de 21 anos, interagiu com seus seguidores no Instagram e puxou um assunto relacionado ao esporte. A beldade publicou uma foto vestindo a camisa do Flamengo e questionou o time dos seus fãs nas redes sociais.

"Sou Palmerence e amo uma Flamenguista dessas", "Tricolor Paulista o maior do Brasil", "Tropa do timão", "Quem mudaria por time por causa dela?", "Flamengo até o fim", foram alguns dos comentários.

Influenciadora, Ester Muniz tem mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. A beldade também grava conteúdo ao lado de outras personalidades conhecidas Brida Nunes, que é musa do Vasco e atriz das pegadinhas da Rede TV!.