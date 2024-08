Cristiano Ronaldo ainda busca conquistar seu primeiro título no futebol árabe - Reprodução / Instagram

Cristiano Ronaldo ainda busca conquistar seu primeiro título no futebol árabeReprodução / Instagram

Publicado 18/08/2024 12:29 | Atualizado 18/08/2024 12:32

Arábia Saudita - Cristiano Ronaldo foi flagrado ironizando seus companheiros de Al-Nassr em meio à goleada sofrida para o Al-Hilal, por 4 a 1, na final da Supercopa da Arábia Saudita, no último sábado (17). O astro português, inclusive, não ficou em campo para receber a medalha de prata com o elenco.

Após o quarto e último gol do time treinado por Jorge Jesus, o camisa 7 fingiu estar dormindo, entre outros gestos, para reclamar da postura dos jogadores. Confira no vídeo abaixo:

— KHALID ALOLYAN (@OLYAN15K) August 17, 2024

O único gol do Al-Nassr foi marcado por Cristiano Ronaldo, no final da primeira etapa. Porém, o adversário se recuperou e marcou quatro vezes em menos de 20 minutos no segundo tempo.

O craque, que tem contrato até meados de 2025 com o clube saudita, ainda busca conquistar seu primeiro título no futebol árabe.