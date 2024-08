Leila Pereira é a presidente do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 22/08/2024 16:08 | Atualizado 22/08/2024 16:10

"Me deram uma camisa do Botafogo, dei duas camisas do Palmeiras para eles, tirei, publiquei nas minhas redes sociais. Tenho um grande respeito pelo Botafogo, pelos atletas, pelo trabalho brilhante, pelo torcedor. Sou uma dirigente pés no chão, não sou clubista, admiro quando o clube trabalha bem. Isso enobrece e valoriza o futebol brasileiro. Parabéns ao Botafogo", disse Leila.



Questionada sobre John Textor, a mandatária alviverde afirmou não querer falar mais sobre as polêmicas com o empresário estadunidense

"Sobre o Textor, falei tudo o que deveria falar, não quero mais falar sobre esse assunto", finalizou.